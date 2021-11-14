شركة إندونيسية لصناعة المواد الغذائية تدرس دخول السوق السورية

كشف ” شادي جوهر” مدير الموسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء محادثات مع شركة إندونيسية لصناعة المواد الغذائية لدخول السوق السورية خلال الفترة القادمة.



و أوضح ” جوهرة” أن شركة صناعات زراعية غذائية إندونيسية تدرس إمكانيات التعاون في مجال تصدير سلة من المواد الغذائية ومجالات التسويق لمنتجات الشركة إلى سورية عن طريق القطاع الخاص وذلك في لقاء افتراضي اليوم.



وبين ” جوهرة ” وفقا لوكالة الانباء أن الاجتماع انطلاقة لفتح مجالات التعاون والتأسيس لعلاقات تجارية واقتصادية مع الجانب الإندونيسي بمجال توريد الأرز وهو المنتج الأساسي لديها كونه يتميز بجودته.



وأشار جوهرة إلى إرسال دفتر المواصفات القياسية إلى الشركة التي تنتج مواد غذائية كالأرز والقهوة وعصير الليمون وسكر النخيل وطريقة التعبئة والشحن حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي لشراكة تجارية توائم القوانين المتبعة في البلدين



سانا