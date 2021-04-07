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شركة أمازون تفصل موظفتين بسبب انتقادهما لها

اعتاد موظفو الشركات العربية على سياسة "تقديس" الشركة والولاء لصاحب الشركة وعدم التلفظ بأي كلمة مسيئة لهم ولو كان الموظف على حق، السبب الذي أدى لفصل موظفتين من شركة أمازون الأميركية الجنسية عالمية الانتشار.


حيث كشف المجلس الوطني لعلاقات العمل في أمريكا أن شركة "أمازون" فصلت العام الماضي بشكل غير قانوني اثتنين من موظفيها كانتا قد انتقدتا الشركة سابقاً.

ويعود سبب فصله كل من إميلي كننغهام ومارين كوستا، إلى تنظيم العمال حول أعمال المناخ وظروف المستودعات أثناء الوباء.

من جهتها عبرت "إميلي كننغهام" عن سعادتها المفرطة وقالت" "إنه انتصار أخلاقي، ومن المذهل أن أكون ليس فقط في الجانب الصحيح من التاريخ ولكن في الجانب الصحيح من القانون".

ولم تتردد شركة أمازون في إسكات العمال ولكنها لم تنجح.