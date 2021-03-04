شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا

أكد السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، أن “الشركات الروسية بدأت ببعض المشاريع ضمن عملية إعادة الإعمار في سوريا”، موضحاً أن “إعمار مرافق البنى التحتية تأتي على رأس تلك المشاريع”.



وأضاف حداد أن “كل مشروع من هذه المشاريع له ظروفه الخاصة، والمدد الزمنية الخاصة به، التي توضع بالتنسيق بين الجانبين السوري والروسي، وبما يتناسب مع أولويات عملية إعادة الإعمار”.



ورأى حداد أن “مشاريع إعادة الإعمار ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي العام في سوريا، وسيكون لها الأثر الكبير بدفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام وإنعاش الاقتصاد السوري”.



وأشار حداد إلى أنه “التقى قبل أيام مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وتركز اللقاء بشكل خاص على قضايا التعاون السوري من أجل إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب”.



وفي تشرين الثاني 2020، أعلنت روسيا عن تخصيص أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سوريا، حسبما قاله رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين ميخائيل ميزينتسيف.



وقدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” مؤخراً الخسائر الاقتصادية لسوريا بـ442 مليار دولار، بين عامي 2011 و2019، موزعة بين أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي 324.5 مليار دولار.