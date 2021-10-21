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شرطة ناحية صحنايا بريف دمشق تلقي القبض على تجار ومروجي المخدرات

بعد رصد تحركات أحد تجار ومروجي المخدرات  تمكنت شرطة ناحية صحنايا بريف دمشق من إلقاء القبض عليه بكمين محكم في حي المصطبة بصحنايا، وضبطت بحوزته قطع من مادة الحشيش المخدر، وكمية/94/ حبة كبتاغون مخدرة، و/16/ حبة مخدرة نوع زولام ، وموس كباس، وشنتيانة حديدية عدد ثلاثة، وسيفين وغمد لشنتيانة، وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه خمسة وعشرون إذاعة بحث بجرائم الاتجار وترويج المخدرات وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها والاتجار بها .  

كما تمكنت شرطة ناحية صحنايا من إلقاء القبض على تاجر مخدرات آخر في صحنايا ، وتبين أنه يوجد بحقه عدة طلبات بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه .

تم مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .