شحنات فواكه محملة بالكبتاغون إلى السعودية.. والخارجية اللبنانية تعلّق

قررت السلطات السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها إلى أراضيها بعد استخدام المنتجات اللبنانيّة لتهريب المخدّرات.



جاء ذلك بعد ضبط السلطات السعودية 5,3 مليون قرص من الكبتاغون داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان، فيما أشارت السلطات إلى عدة محاولات لحثّ السلطات اللبنانيّة المعنيّة على ذلك، ما يعني أنها ليست عملية التهريب الأولى.



وأضافت أنه «يمنع دخول كافة المنتجات اللبنانية إلى الأراضي السعودية، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 25 نيسان 2021، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانيّة المعنيّة ضمانات كافية وموثوقة، لاتّخاذهم الإجراءات اللّازمة لإيقاف عمليّات التهريب الممنهجة ضدّ السعوديّة»، وفق بيان رسمي.



في المقابل، علّقت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، أنّها «تبلّغت بعيد ظهر اليوم من السفارة السعودية مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه إلى أراضيها من لبنان قبل إعلانه»، لافتةً إلى أنّ «وزيرالخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، نقل الموضوع إلى كبار المسؤولين».



وأكّدت الوزارة في بيانها أنّ «تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأنّ تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان».



وشدّدت أنّه «على السلطات اللبنانية العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني».



وبعد ساعات من إعلان السلطات السعودية بيان منع دخول شحنات الخضراوات والفاكهة من لبنان، كشف الوكالة الرسمية السعودية "واس" أنّ الجمارك السعودية، تمكّنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" في "ميناء جدّة الإسلامي" بلغت أكثر من 5 ملايين حبة، قادمة من لبنان، وكانت مخبّأة ضمن شحنة فاكهة الرمّان.