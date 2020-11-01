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سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية

سقطت طائرة مروحية أمريكية في ريف الحسكة شمالي شرق سورية إثر عطل فني، وذلك بالقرب من إحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية.

وأفاد موقع “الخابور” المعارض بأن المروحية سقطت في قاعدة الشدادي الأمريكية في ريف الحسكة ما أدى لاحتراقها.

وأضاف الموقع أنه لم ترد معلومات عن مصير طاقم المروحية، كما لم يعلق “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على الحادث.

من جهتها، أفادت قناة “أورينت” المعارضة بأن سقوط الطائرة تزامن مع توسيع “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن للقاعدة العسكرية التابعة له في مطار الشدادي جنوب الحسكة.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات من قبل الاحتلال الأمريكي لتوسيع قواعده غير الشرعية شرقي الفرات السوري.

وفي تموز الفائت كشفت صحيفة ”مليتري واتش” المتخصصة في شؤون الدفاع عن تعرض 7 مقاتلات أمريكية، خلال شهري أيار وحزيران من العام الجاري، إلى السقوط والتحطم، حيث تحدث خبراء الصحيفة عن أسباب سلسلة تحطم هذه الطائرات، مشيرين إلى أن الحوادث وقعت بسبب ضعف جودة تدريب الطيارين، إضافة إلى مشاكل في الصيانة وبرامج التشغيل.