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سعيّد يدعو لإصلاح القضاء ويؤكد وجود تلاعب في قضيتي بلعيد والبرهامي

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إحداث "إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته"، مؤكدا أن أغلبية القضاة "شرفاء"، رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة.

وأضاف سعيد خلال لقائه يوم أمس الاثنين بوزيرة العدل ليلى جفال أن "الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة"، مضيفا أنه "لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة".

وشدد على أن "إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي، حيث أنه سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم".

وفي حديثه عن السياسيين التونسيين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد سعيد أنه "تم إخفاء العديد من الملفات من قبل بعض القضاة، على غرار ملفات تخص قضيتي بلعيد والبرهامي".

وتابع قائلا: "لدي الكثير من الوثائق التي تدين القضاة الذين أجرموا في حق المتقاضين".