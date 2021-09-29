سعر غرام الذهب يسجل انخفاضا في الأسواق السورية

أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق نشرة أسعار للذهب، أعلنت فيها انخفاض الغرام بقيمة ألفي ليرة سورية مقارنةً مع إغلاقه أمس الاثنين عند 168 ألف ليرة سورية.



حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 166 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 142 ألف و286 ليرة سورية.



وخلال الفترة الماضية نشرت جمعية الصاغة عدد من التعميمات شددت فيهم على جميع المحال وصاغة الذهب للالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية وعدم البيع بأي سعر مغاير مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث سيتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.



وأبدى رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي في حديث سابق له، استعداد النقابة لمعالجة أي شكوى تقدم للنقابة بشأن زيادة في التسعيرة، منوهاً بما قامت به النقابة في الفترة الماضية ومنذ استشراء هذه الظاهرة بين محال بيع الذهب في قمع هذه المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة بحقها بالتعاون مع السلطات المعنية ولاسيما التموين.





وتحذر جمعية الصاغة بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة.