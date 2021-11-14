زيادة المقنن العلفي للدواجن

لفت وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال زيارته اليوم إلى التل و القطيفة و معضمية القلمون و الرحيبة، إلى أن المقننات العلفية مازالت مدعومة بنسبة تصل إلى 25 % عن سعر السوق، وأن الوزارة سترفع كمية المقنن العلفي لمربي الدواجن 100 غ من النخالة للطير وذلك زيادة على المقنن الحالي.

مؤكداً أنه تم تأمين 60% من احتياجات القطاع الزراعي من المحروقات، و50 % حالياً من احتياجات السماد للمحاصيل الاستراتيجية وسيتم منح مزارعي الأشجار المثمرة 50% من احتياجاتهم من الأسمدة الفوسفاتية اعتباراً من بداية الشهر القادم وكلها مدعومة بنسبة أقل 15 % عن سعرها في السوق.