روسيا: هجوم كابول يؤكد التوقعات باستغلال الإرهابيين للفوضى

أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده تدين بشدة سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس في أفغانستان.



بيسكوف قال "ندين هذه الأعمال الإرهابية بأشد العبارات الممكنة. بالتأكيد، أنباء محزنة للغاية بشأن العدد الكبير من القتلى".



واعتبر أن الحادث يؤكد التوقعات المتشائمة بأن الجماعات الإرهابية ستستغل الفوضى في أفغانستان، قائلاً: "هذا يزيد التوتر في أفغانستان نفسها والخطر كبير على الجميع وبالطبع هذا لا يزال سببا لقلقنا الكبير."



كما أشار إلى أن الرئيس الروسي لا يعتزم الإدلاء بتصريحات فيما يتعلق بسلسلة الهجمات الإرهابية.



وفي وقتٍ سابق، أمس، قال بيسكوف، إنه قبل الاعتراف بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، يجب على روسيا أن "تتبع خطواتها القادمة لضمان الأمن والنظام في البلاد".



وأضاف أن "روسيا لم تعترف بطالبان بعد وهي تتابع عن كثب تطورات الوضع"، مشيراً إلى أنه "في الواقع، نعتقد أن هيمنة طالبان في أفغانستان، أي وصول طالبان الفعلي إلى السلطة واستيلاء طالبان على معظم أراضي أفغانستان، هو واقع".



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 103 بينهم 28 من حركة "طالبان" و13 عشر جنديا أميركيّاً.



هذا وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليّته عن التفجيرين اللذين أوقعا عشرات القتلى، بينهم 13 جنديّاً أميركياً، قرب مطار كابول.



من جهته، أكّد مسؤول من حركة "طالبان" مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الحركة في تفجيري كابول.



وأكّدت وزارة الدفاع الأميركية مقتل 3 جنود في تفجير حافلة مفخّخة استهدفت فندقاً يقطنه الأميركيون في العاصمة الافغانية. فيما قتل 10 جنود في هجومين انتحاريين على مطار كابول.



وأشارت حركة "طالبان" إلى أن "الانفجار الذي سُمع دويّه في كابول، ناجم عن تفجير الجيش الأميركي عدداً من الذخائر".



ونقلت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش عمّا وصفته بمصادر عسكرية أن "مقاتلاً من داعش تمكّن من اختراق كل التحصينات الأمنية، واستطاع الوصول إلى تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأميركي عند مخيم باران قرب مطار كابول، وفجّر حزامه الناسف بينهم.



وفي السياق، قال قائد القوات المركزية الأميركية، الجنرال كينيث فرانك ماكينزي، إن "الولايات المتحدة عازمة على الردّ على تنظيم "داعش" بعد الهجوم على مطار كابول".



ولفتت ‏شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين إلى 10 على الأقل، في محيط مطار كابول، بينما أشار "البنتاغون" إلى "سقوط 12 قتيلاً و15 جريحاً في صفوف الجنود الأميركيين".