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رقابة طرطوس تضبط مستودعاً بداخله زيت نباتي بدون فاتورة .

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس مستودعا للمواد الغذائية في المدينه يحتوي بداخله كمية من الزيت النباتي منتج وطني لا تحوي فاتورة وموضوعة ضمن المستودع التابع للمحل وغير معروضة للبيع وهي عبارة عن 22 طرد من فئة 1 ليتر = 264 عبوة من فئة 1 ليتر زيت نباتي بالإضافة الى كمية طرد عدد 6 من فئة 4 ليتر = 96 عبوة من فئة 4 ليتر زيت نباتي أي ما يعادل 96 ليتر زيت نباتي بمجموع كلي قدره 360 ليتر زيت نباتي حيث بلغت قيمتها المادية للمواد المصادرة /2.628.000/ ل س تم حجز البضاعة موضوع المخالفة وايداعها مستودع المديرية وتم تنظيم الضبط العدلي اللازم أصولاً .