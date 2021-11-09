رقابة دمشق تضبط أغذية منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أمس ضبوطاً تموينية طالت فعالية تجارية بكفر سوسة بمخالفة حيازة معجون أسنان مجهول المصدر تم حجزها أصولاً ، و فعالية تجارية بالزبلطاني لحيازة وعرض مشروب غازي ولبن عيران منتهي الصلاحية تم إتلافها فوراً، و4 ضبوط بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بمساكن برزة والميدان والصناعة لمواد غذائية و منظفات وكعك وصمون وشاورما ومعجنات، وضبوطاً بمخالفات عدم إبراز فواتير شراء للألبسة وأحذية الرجالية وحقائب نسائية ومادة الموز وألعاب أطفال بمناطق الزاهرة ومساكن برزة والصالحي وضبوط بوسائط نقل لمخالفتها داخل المدينة التعليمات الادارية.