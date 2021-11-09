رغم اتفاقه مع زوجة الضحية.. القبض على سارق في حماة

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على سارق منزل رغم اتفاقه مع زوجة صاحب المنزل، واسترد جزءا من المسروقات.وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن السارق المدعو (أحمد.ر) اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ 22 مليون ليرة من منزل بمفتاح مطابق أثناء غياب صاحبه مع أفراد عائلته وذلك بالتنسيق مع زوجة صاحب المنزل والتي تكون شقيقة والدة زوجته والتي أخبرته أنها ستغادر المنزل برفقة زوجها وأولادها وأعلمته بمكان المبلغ المالي وطلبت منه القيام بخلع الأبواب بعد انتهائه من عملية السرقة لإبعاد الشبهات عنهما ووعدته بالحصول على مبلغ مليون ليرة سورية مقابل إتمامه عملية السرقة، حيث أقدم المذكور على سرقة المبلغ وسلمه لوالدة زوجته ولا يعلم مصير المبلغ ولم يحصل منها علي أي مبلغ مالي لقاء ذلك.



كما اعترف أن زوجة صاحب المنزل أعلمته أن لديها قطع غيار للشاحنات سرقتها من زوجها الذي يعمل ببيع قطع تبديل الشاحنات وعرضت عليه بيع تلك القطع، لكنه رفض ذلك كونه يجهل ثمنها أو معرفته لأي شخص يقوم بشرائها.



وبالبحث عن زوجة صاحب المنزل ووالدة زوجته تبين أنهما متواريتين عن الأنظار، وبتحري منزل الأخيرة عثر فيه على المبلغ المسروق وقدره /11.700.000/ل.س أحد عشر مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية، تم مصادرته وسلم إلى صاحبه الذي أكد أنه المبلغ عائد له وأنه فقد من منزله قطع تبديل شاحنات وهي ( ستة قطع بالون ) سعر الواحدة منها مائة وسبعون ألف ليرة سورية و(صباب تريلا) عدد اثنان سعر الواحد منها حوالي مائة وأربعون ألف ليرة سورية دون معرفة الفاعل ولم يتقدم بشكوى حينها.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواريتين، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.



المصدر : وزارة الداخلية