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رجال أعمال يطلقون مبادرة لإنقاذ الاقتصاد السوري

انسجاماً مع المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد، والذي يتيح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أطلق رجال أعمال في الداخل السوري مبادرة “تشبيك” تعتمد على تمويل محدودي الدخل وفق مبدأ التشاركية بين الطرفين أي صاحب المشروع ورجل الأعمال الممول له.

وحول تفاصيل هذا المبادرة قال رجل الأعمال السوري وصاحب شركة خاصة، الأستاذ عامر ديب لـ “قوانين الاقتصاد”: 


“المبادرة تعتمد على جمع رأس المال الوطني مع صاحب المشروع وفق مبدأ التشارك لإعادة تنشيط الاقتصاد وأيضا مساعدة صاحب المشروع الصغير والمتوسط في الحصول على مورد مالي له، دون قروض أو فوائد ودون أن يتحمل مسؤولية أي خسائر، وستركز المبادرة على المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية وليست الريعية بسقف تمويل مبدئي بقيمة 40 مليون ليرة سورية، كما سنسوق للبضائع والمنتجات مجانا، وحتى الآن لدينا 40 مشروعا لإيجاد أدوات اقتصادية جديدة، ونأمل من الجهات الحكومية تقديم الدعم المعنوي لنا، كما نناشد غرفتي التجارة والصناعة أن ينضموا إلينا لأن هذا وقت العمل وليس التصريحات الجوفاء”.