رئيس جمعية الصاغة بدمشق: السعر الحالي للذهب هو أعلى سعر بتاريخ البلاد

بين رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي ، بأن السعر الحالي للذهب هو أعلى سعر له بتاريخ البلاد ولم يسبق أن وصل إلى هذا السعر، حيث سجل غرام الذهب عيار /21/ سعراً بـ125 ألف ليرة سورية.



وأعاد جزماتي ارتفاع أسعار الذهب لارتفاع سعر الأونصة الذهبية العالمية والتي وصلت إلى 1930 دولاراً، نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الذهب بقصد الادخار متأثرين بالمخاوف من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري في الخامس من الشهر القادم.



وأشار إلى تأثر تسعير الذهب محلياً أيضاً بتقلبات سعر صرف الدولار محلياً، حيث يتم التسعير وفق سعر وسطي وبما يتناسب مع أسعار الدول المجاورة لمنع التهريب.





الوطن