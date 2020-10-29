موسكو تكسر جمود إدلب: نحو تبديل قواعد الاشتباك؟
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج 37 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
أول إجراء أمريكي بعد وصول النفط الإيراني إلى سوريا
الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة
العثور على مقبرة جماعية قرب حقل العمر في ريف دير الزور
الهجوم الروسي الأكبر منذ 2015: استهداف أنقرة... عبر «فيلق الشام»
أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
قتلى وجرحى جراء استهدافات مجهولة لحراقات النفط السوري المسروق شمالي البلاد
ميليشيا “قسد” تقتحم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها
موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا

رئيس جمعية الصاغة بدمشق: السعر الحالي للذهب هو أعلى سعر بتاريخ البلاد

بين رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي ، بأن السعر الحالي للذهب هو أعلى سعر له بتاريخ البلاد ولم يسبق أن وصل إلى هذا السعر، حيث سجل غرام الذهب عيار /21/ سعراً بـ125 ألف ليرة سورية.

وأعاد جزماتي ارتفاع أسعار الذهب لارتفاع سعر الأونصة الذهبية العالمية والتي وصلت إلى 1930 دولاراً، نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الذهب بقصد الادخار متأثرين بالمخاوف من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري في الخامس من الشهر القادم.

وأشار إلى تأثر تسعير الذهب محلياً أيضاً بتقلبات سعر صرف الدولار محلياً، حيث يتم التسعير وفق سعر وسطي وبما يتناسب مع أسعار الدول المجاورة لمنع التهريب.

 



الوطن