رؤساء مراكز وأساتذة سربوا أسئلة الامتحانات.. وزارة التربية: “راقبناهم بالكاميرات”

كشف وزير التربية الدكتور دارم طباع، عن حقيقية كف يد مدرسين ورؤساء مراكز امتحانية في درعا ودير الزور، موضحا بأنه بعض الطلاب صوروا الأسئلة وسربوها بالاشتراك مع مراقبين ورؤساء المراكز المعنية، ما خلق فوضى وتشويش عند الأهل والطلاب.



وأكد وزير التربية أن الوزارة أحالت، على الفور، المرتكبين إلى التحقيق وكفت يدهم عن العمل، إضافة لرفع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل استصدار قرارات حسب الأنظمة والقوانين الناظمة، كما جاء في صحيفة “البعث”.



يشار إلى أن وزارة التربية أصدرت عدداً من القرارات المتضمنة كف يد عدد من المدرسين، وأحالت عدداً من رؤساء المراكز الامتحانية، وأمناء السر إلى الرقابة الداخلية في محافظتي دير الزور ودرعا بسبب المساهمة في عمليات الغش في الامتحانات العامة، والمساعدة في تسريب الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد بداية الامتحان، وقيام الطلاب بتصوير الأسئلة في القاعة الامتحانية ونشرها.



في السياق، أشار طباع إلى أن وجود الكاميرات في عدة مراكز ساعد المراقبين على ضبط العملية الامتحانية، لاسيما أن الكاميرات متابعة من غرفة العمليات في الوزارة .



وحول تقصد بعض صفحات التواصل الاجتماعي التشويش على العملية الامتحانية، من خلال تصريحات منسوبة إلى المعنيين في الوزارة وخاصة الوزير، أَمِل طباع بعدم انجرار الأهالي خلف تلك التصريحات والأخبار، علما أن أي خبر يخص العملية الامتحانية أو التعليمية يصدر حصرا من المكتب الصحفي في الوزارة وقناة الفضائية التربوية.