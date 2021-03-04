دولة أوروبية تتعرض ل 17 ألف زلزال خلال أسبوع

تعرضت آيسلندا لنحو 17 ألف زلزال صغير في منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية خلال الأسبوع الماضي.



وذكرت شبكة “سي إن إن” أن هذه الزلازل الصغيرة ربما تشير إلى احتمال وقوع انفجار بركاني كبير في آيسلندا.



ووصلت قوة أكبر زلزال إلى 5.6 درجة بمقياس ريختر في 24 شباط الماضي، وحدثت زلزال أخرى أقل شدة بقوة 5.0 في 27 شباط والأول من الآذار.



ولم تتسبب الزلازل الكثيفة إلا بأضرار طفيفة حتى الآن، تمثل بشقوق بسيطة في بعض الطرق والصخور.



وتقع آيسلندا على حدود الصفائح التكتونية التي تنقسم باستمرار، وتعتبر الهزات العرضية القوية جزءاً لا مفر منه من العيش في منطقة زلزالية نشطة.



ويقول أستاذ علم البراكين في جامعة آيسلندا أورفالدور أورورسون إن المخاوف بشأن النشاط الأخير أمر مفهوم، ليس بسبب نوع الزلازل أو شدتها ولكن لفتراتها، إنها مستمرة منذ أكثر من أسبوع الآن”.



وأضاف أنه من المحتمل للغاية أن تكون الصهارة (الماغما) اقترب من القشرة الأرضية، مشيرا إلى أن العلماء يسعون إلى معرفة حجم هذه الاقتراب.



يذكر أنه مع وجود العديد من البراكين، حذر مسؤولون محليون من أن يكون ثوران بركان في آيسلندا قد يكون وشيكاً.