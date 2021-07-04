دراسة لرفع أجور الحلاقين 30%

كشف رئيس جمعية الحلاقة والتزيين في اللاذقية يوسف أبو دست أن هناك دراسة لرفع أجور الحلاقين لتتناسب مع تكاليف المعيشة، معتبراً أن التسعيرة يجب أن تكون متغيرة لتلائم الوضع الحالي.



وبيّن في تصريحه لـ”الوطن” أن صالونات عدة في اللاذقية سواء للحلاقة الرجالية أو النسائية لا تلتزم بالتسعيرة الأخيرة، وإنما تحدد أجورها بشكل منفرد، ومنهم من يحدد أجور الحلاقة الرجالية بين 2000 – 10 آلاف ليرة (رأس وذقن وتنظيف وجه)، بحسب موقع الصالون، مشيراً إلى أن الحلاق لا يجبر الزبون على دفع الأجور المرتفعة وإنما “بعض الناس رضيانة”.



من جهة ثانية، طالبَ أبو دست بإعادة النظر بالضرائب المالية، قائلاً: إن الضرائب غير عادلة، كما أن فواتير الكهرباء يتم احتسابها بقيمة تجارية وكأن الصالون معمل، مشيراً إلى ضرورة أن يوجد مندوب مهنة مع محصلي الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية.



بدورها، أكدت أمين سر جمعية الحلاقة والتزيين في اللاذقية ليندا مروّة، أنه تم الانتهاء من دراسة رفع أجور المهنة لتقديمها إلى الجهات المعنية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، مبينة أنها تزيد عن النشرة السابقة ما بين 25 – 30%.



وقالت مروّة: من خلال مناقشاتنا في المؤتمر السنوي للحرفيين واجتماع الجمعية، تم طرح الصعوبات وبعض المقترحات لحل مشاكل المهنة لنرتقي بمهنتنا نحو أفضل مستوى.



وأشارت أمين سر الجمعية إلى أن رفع أجور الحلاقين ضرورة بالوقت الحالي ليتناسب مع أجور المحال التي ارتفعت بشكل كبير مع غلاء المواد الأولية التي أدت لإحباط بعض الحرفيين في مجال عملهم، إضافة للتقنين الحاصل للكهرباء وخاصة أن عدداً كبيراً من الحلاقين ليس لديهم مولدات.



ولفتت إلى معاناة الحلاقين من ارتفاع مستلزمات العمل ومواد ومستحضرات التجميل، وذكرت أنها ارتفعت لأكثر من 100 % خلال الفترة الماضية.



وقالت مروّة: نحن كجمعية نمثل صوت الحلاقين ليصل للجهات المعنية ونأمل خيراً بتحقيق مقترحاتنا بما فيه مصلحة الحرفي من جهة وضبط الأجور في المهنة من جهة ثانية، والبعض اقترح تخصيص بطاقات إلكترونية بما يخص المحروقات لمن لديه مولدات كهربائية.



ونوّهت بازدياد نسبة الانتساب للجمعية مع تجاوز العدد الحالي 1147 عضواً، في ظل التسهيلات والمحفزات للانتساب ومنها صندوق التكافل الاجتماعي الذي يؤمن راتباً لكل حلاق متقاعد حتى لا يكون عالة على أحد، إضافة للتأمين الصحي الذي تم رفعه مؤخراً من 25 – 50 ألفاً ومن 100 – 200 ألف كأجور طبابة وعمليات.