"داعش" يستهدف صهاريج النفط بريف الرقة

كشفت وسائل إعلام محلية أن تنظيم "داعش" هاجم صهاريج نفط لشركة “ القاطرجي” في ريف الرقة، ما أسفر عن إعطاب صهريجين.



عملية الاستهداف تمت على طريق المناخر شرقي مدينة الرقة، ما أدى إلى إعطاب الصهريجين.



والسبت الماضي، تبنى التنظيم استهداف صهريج آخر، في قرية الحمرات شرقي الرقة أيضاً بعبوة ناسفة ما أدى إلى إعطابه، وفي ريف الرقة الشرقي، تبنى التنظيم مقتل محامي بعد استهدافه بأسلحة رشاشة، بتهمة تعامله مع “قسد”.



وتنقل صهاريج تابعة لرجل الأعمال حسام القاطرجي، النفط من مناطق شمال شرقي سوريا، إلى مناطق الداخل السوري.



وخلال العام الحالي كثف التنظيم هجماته ضد صهاريج القاطرجي، إذ تسببت هجماته بمقتل عدد من سائقي تلك الصهاريج.



وتبنى تنظيم "داعش" تنفيذ نحو 80 هجوم في سوريا خلال شهر رمضان بين 13 من نيسان الماضي و13 من أيار الحالي، قُتل وأُصيب خلالها 122 من قوات الجيش السوري و"قسد".



