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خطة لزراعة أكثر من 164ألف هكتار من القمح في حلب

بلغت المساحات المخطط زراعتها بمحصول القمح للموسم الزراعي 2021-2022 في المناطق الآمنة في محافظة حلب 164177 هكتاراً.

مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني بين أن المساحات المخططة لزراعة الشعير بلغت 177425 هكتاراً فيما بلغت المساحات المخططة لزراعة محصول القطن 5193 هكتاراً وذلك لإنتاج 15580 طناً بزيادة عن المساحات المخطط زراعتها في العام الماضي والتي بلغت 1400 هكتار.

وأضاف: إن المساحات المخططة لزراعة البطاطا بلغت 7045 هكتاراً لإنتاج 165558 طناً فيما بلغت المساحات المخططة لزراعة الذرة الصفراء 13816 هكتاراً لإنتاج 46974 طناً من الذرة.

منوهاً بأن الخطة هذا العام تم وضعها بناء على مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي معتمدة على الميزان السلعي في تقدير حاجة السوق الفعلية مع التأكيد على التشاركية مع الوزارات المعنية واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين لتأمين مستلزمات الإنتاج والتسويق.