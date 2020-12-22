حوامات أمريكية تنقل 3 من زعماء "داعش"

نقلت القوات الأمريكية 3 متزعمين من تنظيم "داعش" من مدينة الشدادي بريف الحسكة إلى جهة مجهولة.



وقالت مصادر محلية: "إن القوات الأمريكية قامت بنقل ثلاثة من متزعمي التنظيم المحتجزين في سجن كامب البلغار الذي تسيطر عليه ميليشيات قسد شرق مدينة الشدادي إلى جهة مجهولة عبر حوامة عسكرية".



ولفتت المصادر إلى أن "المتزعمين الثلاثة هم العراقي محسن حمد الخلوف وهو مسؤول التسليح والعراقي حسون مذرف الكاظم وهو مسؤول عن التجنيد والتدريب والعراقي محمد أحمد النجم وهو متخصص في عمليات التفخيخ".