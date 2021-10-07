حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال تنطلق الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة أن حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال ستنطلق يوم الأحد المقبل، في المراكز الصحية وعبر الفرق الجوالة بمختلف المحافظات، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة.



ووفقاً لوكالة “سانا”، فإن الحملة تستمر حتى 14 من شهر تشرين الأول الجاري، وتقام مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.



بدورها، مديرة الرعاية الصحية في الوزارة الدكتورة رزان طرابيشي، قالت: إن “هدف الحملة الوصول الى 2.780 مليون طفل دون الخامسة من العمر، مشيرة إلى أن اللقاح يقدم مجانا عبر 967 مركزاً صحياً ونحو 1700 فريق جوال، ومؤكدة أن اللقاح آمن وضروري لدعم حماية الطفل من المرض.



يذكر أن سوريا أُعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الأطفال عام 1995 ليعود عام 2013 عبر إصابات بفيروس بري باكستاني المنشأ، حملته المجموعات المسلحة فأطلقت وزارة الصحة على إثرها سلسلة حملات تلقيح وطنية نجحت في قطع سراية الفيروس ولم يُبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 لكن المرض عاد في حزيران عام 2017 بعد تسجيل إصابات بفيروس متحور في دير الزور لتتابع حملات التلقيح حتى إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية عام 2018 خلو سوريا مجدداً من شلل الأطفال ووصفه بالانتصار للصحة العامة على المستوى الإقليمي والعالمي.