حلب تحدد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل /125/ ل.س

وافق المكتب التنفيذي خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب على تحديد سعر "الأمبير"الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً لمولدات "الأمبير " المرخصة بمبلغ 125 ليرة سورية ، بناء على قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن تحديد سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 1700 ليرة سورية للتر الواحد، وذلك بناء على محضر لجنة تحديد الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب . وتضمن القرار أن يلتزم أصحاب المولدات بالإعلان عن الأسعار المحددة بشكل واضح وفي مكان ظاهر للعيان بالإعلان عن الأسعار، ويعاقب المخالِفون لهذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 . وصادق المكتب التنفيذي خلال اجتماعه على عدد من المشاريع الخدمية شملت : - مشروع أعمال هدم للأبنية المتصدعة مع التدعيم المؤقت في مديرية خدمات باب النيرب. - مشروع تقديم مواد واحضارات لصالح مجلس مدينة حلب لكافة المديريات الخدمية لعام 2021. - مشروع إعادة تأهيل مخبر نواة الإعداء الحيوية بحلب (تجهيزات). - مشروع الصرف الصحي لبعض الشوارع التابعة لبلدية وضحة لعام 2021. - مشروع تقديم مستلزمات ومستهلكات طبية لزوم مديرية صحة حلب.