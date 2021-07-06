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حالة الطقس 6/7/2021

تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي بشكل عام لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صحواً بشكل عام وغائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد الأربعاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم العالية فوق المنطقة الساحلية وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.