حالة الطقس 30/5/2021

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجويةأن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3-5/ درجات مئوية والجو صحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المناطق الجنوبية والبادية، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.