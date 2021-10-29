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حالة الطقس 29/10/2021

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


غداً يبقى الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة فوق المناطق الشمالية والجزيرة كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.