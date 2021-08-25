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حالة الطقس 25/8/2021

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، والجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة. 

بالنسبة ليوم غد الخميس توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /2_4/ درجات مئوية.

ويكون الجو صيفياً حارّاً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وحذرت المديرية من التعرض المباشر لأشعة الشمس اعتباراً من يوم الخميس خلال ساعات الذروة (12 حتى 4 عصرا)، ومن تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الأجواء المغبرة في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.