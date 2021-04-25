حالة الطقس 25/4/2021

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 5 إلى10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا .



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً سديمياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة نهاراً والبحر خفيف ارتفاع الموج .



بالنسبة ليوم غد الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في أغلب المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها ويصبح الجو ربيعياً معتدلاً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر ليلاً على المناطق الساحلية والشمالية.



ويستمر الجو سديمياً حاراً نسبياً على المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز 70 كم/ سا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .