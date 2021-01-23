حالة الطقس خلال الأيام القادمة

الجمعة والسبت 22-23/01/2021: يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتقترب من معدلاتها.



الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة. البحر: خفيف ارتفاع الموج.



ليلاً: يستمر الجو شديد البرودة ويحذر من تشكل الجليد في المناطق المرتفعة ومن حدوث الصقيع في معظم المناطق.



الأحد 24/01/2021: تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.



ليلاً: يستمر الجو شديد البرودة ويحذر من تشكل الجليد في المناطق الجبلية ومن حدوث الصقيع في معظم المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية من الأجواء الشديدة البرودة خلال الليل ومن تشكل الجليد ومن حدوث الصقيع.