جون كيري أمام مجلس النواب الامريكي بعد كشفه أسرار عمليات “إسرائيلية” في سوريا

توقعت شبكة “فوكس نيوز” أن يضغط نواب الحزب الجمهوري على مبعوث المناخ الأميركي جون كيري بشأن تعاملاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل.



وسيدلي كيري بشهادته في جلسة الاستماع التي تزيد احتمالات ظهوره شخصيا فيها.



وستركز جلسة الاستماع على خطوات لمكافحة تغير المناخ حيث تمضي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قدما في هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030.



وتقول فوكس نيوز: “الحدث سيشكل أول ظهور علني لكيري منذ ظهور تقارير عن تسريبات لظريف قال فيها إن كيري سرب معلومات حساسة عن إسرائيل أثناء عمله كوزير للخارجية في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما”.



وفي نيسان/أبريل الماضي، نفى كيري أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بالعمليات الإسرائيلية السرية في سوريا. وعلى تويتر، وصف هذه الادعاءات بأنها “خاطئة بشكل لا لبس فيه”.



وفي تسجيل صوتي مسرب منشور في العديد من وسائل الإعلام، زعم ظريف أن كيري أبلغه بأن إسرائيل قصفت حوالي 200 هدف إيراني في سوريا.



وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن ظريف أعرب عن صدمته من حديث كيري.



وعقب التسريبات، قالت شبكة فوكس نيوز إن الجمهوريين اعتبروا هذه التسريبات خيانة لإسرائيل -الحليف الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة- حتى أن البعض دعا إلى استقالة كيري من منصبه في إدارة بايدن.



وكالات