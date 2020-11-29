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جرحى مدنيون جراء انفجار دراجة مفخخة في ريف إدلب

أصيب عدد من المدنيين جراء انفجار دراجة نارية في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن انفجرت دراجة نارية مفخخة في إدلب الغربي بعد ظهر اليوم الأحد، ضمن حي سكن المعلمين في المدينة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في إدلب حالة فلتان أمني أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وتسببت بنشر الفوضى والتوتر في تلك المناطق، حيث هاجم مسلحون مجهولون قبل 3 أيام منزل مدني في قرية جوزيف في جبل الزاوية في ريف إدلب وقتلوه.