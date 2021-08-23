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جامعة دمشق : أستاذة في كلية الأسنان تمنح علامة كاملة لابنها بالعملي و النظري

قامت دكتورة في كلية طب الأسنان بدمشق بانتهاك صارخ لقوانين الجامعة من خلال إعطاء علامة تامة لأبنها في الجامعة في النظري و علامة شبه تامة بالعملي .

وأثارت النتائج الامتحانية لمادة /لبية 2/ ردود فعل غاضبة من قبل الطلاب بعد أن حصل ابن تلك الدكتورة والتي ترأس قسما أيضا في الجامعة على علامة 39 من أصل 40 في العملي و60 من 60 في النظري وبمجموع عام 99 من 100 .

وأكد الطلاب أن ذلك التحيز واستغلال المنصب والنفوذ ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بحيث لن تكون أمامهم فرصة للمنافسة ولاسيما أن الفارق بين أفضلهم وابن الدكتورة أصبح بين 15 و 25 علامة .
بعد التواصل مع نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والادارية الذي أكد أنه بموجب قوانين الجامعة لا يجوز لأستاذ فيها أن يضع أسئلة أو يشرف عليها إذا كان أحد أبنائه في نفس الجامعة .

وفيما يتعلق بموضوع الدكتورة بين الدكتور البحري أن الموضوع قيد التحقيق من قبل الجامعة ولم ينته بعد ورئاسة الجامعة بانتظار التقرير النهائي للتحقيق.

 



صاحبة الجلالة