توقيف طالب بجامعة دمشق بجرم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قامت إدارة الأمن الجنائي بتوقيف المدعو ( م . ز ) طالب في كلية الحقوق بجامعة دمشق لإقدامه على التشهير عبر الشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الأشخاص بينهم أساتذة جامعيين



حيث يدير المذكور مع أشخاص آخرين صفحات فيسبوك تنشر الإشاعات ومعلومات كاذبة حول الحياة الجامعية في سورية.



تهيب وزارة الداخلية بأبنائنا الطلبة توخي الدقة والحذر وعدم التفاعل مع تلك الصفحات، ومع أي مواقع أخرى تسعى إلى تشويه الدراسة الجامعية والعلاقات بين الأساتذة والطلاب.