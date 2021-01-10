توقعات بأن تتأثر سوريا بمنخفض بارد يكون مقدمة لعدة منخفضات جوية قادمة

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سوريا ستستمر أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.





ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم السبت، سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام نهاراً، وبارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.





وفي السياق، ذكر الراصد الجوي ماهر مرهج لوكالة “سانا” المحلية، أن سوريا تشهد حالة من الاستقرار الجوي وارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة وانحباس الأمطار نتيجة تأثر المنطقة عموماً والبلاد خصوصاً منذ أواخر الشهر الماضي بمرتفع جوي، ذي قيم ضغط عالية.





وأوضح مرهج أن هذا المرتفع جزء من منظومة طقسية يتأثر بها حوض البحر الأبيض المتوسط كاملاً وهي حالياً ليست لصالح فعالية جوية في منطقتنا حيث مسار المنخفضات الجوية الآن يؤثر بشكل رئيسي في مناطق غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط.





ولفت مرهج إلى أنه لن يطرأ تغير مهم على حالة الطقس خلال الأيام القادمة بل ستزداد حالة الاستقرار الجوي وسنشهد ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة لتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء القادم، حيث تكون أعلى من معدلاتها بنحو 10 درجات مئوية في بعض المناطق وتزداد الفروق الحرارية بشكل كبير بين النهار والليل.





وكان قد توقع الراصد الجوي، أن تنتهي الأجواء المستقرة بدءاً من يوم الأربعاء نتيجة تدفق هواء بارد قادم من عروض قطبية في شمال أوروبا باتجاه منطقة شرق المتوسط حيث يتشكل منخفض جوي يبدأ تأثيره بعد ظهر ومساء يوم الأربعاء القادم، من خلال هطولات مطرية على المناطق الساحلية ويمتد بعدها خلال يومي الخميس والجمعة القادمين ليشمل معظم المناطق، إضافة إلى رياح نشطة مع هبات شديدة قد تتجاوز 70 كيلومتراً في الساعة، وهناك انخفاض كبير على درجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها في بعض المناطق وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية.





وختم مرهج كلامه، قائلاً: “هذا المنخفض المتوقع سيكون مقدمة لعدة منخفضات جوية قادمة تعيدنا إلى فصل الشتاء الذي افتقدناه خلال الفترة الماضية”.