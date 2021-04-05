توضيح من وزارة النفط حول الآلية الجديدة لتوزيع مادة البنزين
نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية توضيح حول آلية توزيع مادة البنزين، مؤكدةً أن الآلية ستطبق وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من يوم الغد الثلاثاء.
ووفقاً للوزارة فإن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.
وذلك وفق الخطوات التالية:
1-سيتم ربط البطاقة بشكل تلقائي بآخر محطة تمت التعبئة منها بنفس المخصصات الحالية.
2-يمكنكم تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل أول عملية شراء على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية التالية (تطبيق وين -قناة التلغرام -موقع مركز الخدمة الذاتية).
3-يمكن للمواطن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء (وبعد إتمام أول عملية شراء يصبح تغيير المحطة مقيد بعدد مرات محددة).
4-سيتم ترتيب البطاقات على محطة الوقود تبعاً لأقدمية عمليات التعبئة.
5-في حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكنكم إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة.
6- يمكن الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي يوجد فيها مخصصات لهذه الخدمة لمرة واحدة (ذهاب وإياب).
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة النصية القصيرة.
ومن المفترض أن تخفف هذه العملية من مشاهد طوابير السيارات الواقفة على طول الطرقات المؤدية إلى محطات الوقود في مختلف المدن السورية.