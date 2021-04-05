توضيح من وزارة النفط حول الآلية الجديدة لتوزيع مادة البنزين ‏

نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية توضيح حول آلية توزيع مادة البنزين، مؤكدةً أن الآلية ستطبق وفق ‏نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من يوم الغد الثلاثاء.



ووفقاً للوزارة فإن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل ‏المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة. ‏



‏وذلك وفق الخطوات التالية:



1-سيتم ربط البطاقة بشكل تلقائي بآخر محطة تمت التعبئة منها بنفس ‏المخصصات الحالية. ‏



‎2-يمكنكم تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل أول عملية شراء على ‏نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية التالية (تطبيق وين -قناة التلغرام -‏موقع مركز الخدمة الذاتية). ‏



‎3-يمكن للمواطن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء (وبعد إتمام أول عملية ‏شراء يصبح تغيير المحطة مقيد بعدد مرات محددة).



‎4-سيتم ترتيب البطاقات على محطة الوقود تبعاً لأقدمية عمليات التعبئة. ‏



‎5-في حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكنكم إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة. ‏



6-‏ يمكن الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي يوجد فيها مخصصات ‏لهذه الخدمة لمرة واحدة (ذهاب وإياب). ‏



‏كما أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة ‏النصية القصيرة.



ومن المفترض أن تخفف هذه العملية من مشاهد طوابير السيارات الواقفة على طول الطرقات المؤدية إلى محطات الوقود في مختلف المدن السورية.