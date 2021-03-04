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توضيح من مديرية التربية بطرطوس حول اسعاف 11 تلميذاً إلى المشفى ببانياس

توضيح من مديرية التربية بطرطوس حول اسعاف 11 تلميذاً إلى المشفى ببانياس

أكدت مديرية التربية في طرطوس أنه قرابة الساعة التاسعة و النصف من صباح أمس الأربعاء 3-3-2021، وخلال الفرصة الأولى قامت تلميذة في الصف الأول الابتدائي  بتوزيع مادة من أنواع  النفتالين ( امتصاص  للرطوبة )  كانت قد أحضرتها  معها من منزلها على (١١) تلميذاً، معتقدة أنها من مواد السكر ( سكر نبات).

وشعر التلاميذ بألم في البطن و تم إسعافهم مباشرة إلى المشفى الوطني في بانياس.

وأفاد مدير المشفى الدكتور عماد بشور للمكتب الصحفي بمديرية التربية بأنه تم الكشف على التلاميذ وتقديم الإسعافات والعلاجات الصحية المناسبة وإعطاؤهم الدواء والسوائل وفق العلاجات المطلوبة، مضيفاً أن الحالة الصحية للجميع بخير، وتم إخراجهم من المشفى إلى منازلهم لأن حالتهم الصحية مستقرة بشكل جيد.

وتمنى مدير التربية في طرطوس علي شحود من المجتمع الأهلي و المحلي الانتباه على الأطفال و ضرورة التعاون مع المدارس لتأمين بيئة  صحية جيدة للجميع.