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توضيح حول وجود كاسات مياه معبأة في الاسواق السورية

توضيح حول وجود كاسات مياه معبأة في الاسواق السورية

أوضحت الشركة العامة لتعبئة المياه حول ما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود كاسات مياه معبأة في الاسواق إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه – وحدة تعبئة مياه عين الفيجة وما أثير حول الموضوع:

((يوجد في وحدة تعبئة مياه عين الفيجة خط لإنتاج الكاسات منذ عام 2011. تستجر منتجاته المؤسسة العربية السورية للطيران وشركات الطيران الأخرى لقياس 125مل تقدم للمسافرين مع وجبات الطعام على متن الطائرات.

والخط يعمل في وحدة الفيجة منذ عام 2011 ومنتجاته مطروحة بالأسواق منذ عدة سنوات -وذلك بما يفيض عن استجرار شركات الطيران-وله رواده ومستهلكيه. حيث بلغ الانتاج خلال الأعوام 2018-2019-2020 ما يزيد عن /500/ألف كاسة والكمية مباعة بالكامل.

ومع ارتفاع حجم الطلب تم تحويل قياس المنتج من 125 مل إلى 250 مل وبيعه للوكلاء والمطاعم والمقاهي تلبية لاحتياجات السوق. 

وأكد مدير عام الشركة المهندس ملهم دوزوم أنّ المنتج موجود لدى الشركة منذ أكثر من عشر سنوات وله رواده ومستهلكيه من شركات طيران ومطاعم ومقاهي وغيرها.

وأكد أن السعر الرسمي للكاسة هو /160/ ل.س للمستهلك وأن بيعها بغير السعر الرسمي من مسؤولية الرقابة التموينية.
ونوه بأن بعض الصفحات ذكرت عدم وجود تاريخ إنتاج أو صلاحية للمنتج، وهنا نوضح بأن هذه البيانات تكون موجودة أسفل الكاسة حيث يوضع تاريخ الإنتاج والصلاحية أسفل الكاسة..