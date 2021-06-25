توزيع 850 خزان مياه للأسر المتضررة بالقنيطرة

بيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة نزار حسون رؤية المديرية للمشاريع الجديدة التي تنفذها الجمعيات التابعة لها من خلال التركيز على المشاريع الطويلة الأمد والتي تحقق تنمية مستدامة وتنعكس إيجاباً على شرائح المجتمع كافة، ومنها صيانة وتجهيز الآبار ومشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة وتأهيل بعض المدارس والعمل على تمكين المرأة الريفية من خلال المشاريع المتناهية الصغر وتفعيل وحدات الصناعات الريفية كمصانع ومشاغل صغيرة وبذلك الانتقال بعمل الجمعيات من مساعدات إغاثية إلى مشاريع مستدامة، مؤكداً الإشراف الكامل من المديرية على عمل الجمعيات الخيرية الأهلية وتطويرها ومتابعة مشاريع التعاون الدولي بين الجمعيات والجهات المعنية.



وأشار حسون إلى بعض الخدمات المقدمة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال الجمعيات التابعة لها خلال العام الحالي على أرض المحافظة وتجمعات أبناء المحافظة في دمشق وريفها ومنها توزيع 4830 سلة غذائية و850 خزان مياه على أرض المحافظة من الأمانة السورية للتنمية، وتوزيع نحو 24 ألف سلة غذائية من جمعية المبرات الخيرية في منطقة دمشق وريفها لأبناء الجولان السوري المحتل, إضافة إلى توزيع 2000 قسيمة مالية تصرف كل شهرين للحوامل والمرضعات، وتتراوح قيمة القسيمة الواحدة بين 45 – 60 ألف ليرة، كما قامت مؤسسة مبادرة أهل الشام بتمويل مشاريع متناهية الصغر لذوي الإعاقة (حلاقة رجالية ونسائية – سوبر ماركت – فقاسة بيض..) وبلغ عدد المستفيدين 70 مستفيداً، وكذلك توزيع 37 منحة أغنام.ولفت إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم 31 كرسياً لذوي الإعاقة الحركية مع فرشتين هوائيتين تناسب الحالة الصحية لذوي الإعاقة وتقديم 6 عكازات ووكر واحد، إضافة إلى صرف مبلغ مقداره نحو 6 ملايين ليرة لمرضى الشلل الدماغي وعددهم 284 مريضاً مسجلاً لدى المديرية.





خالد خالد