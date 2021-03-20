تمثال ترامب يتعرض للضرب في تكساس!

اضطر متحف الشمع في ولاية تكساس الأمريكية إلى إزالة تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاعة العرض، بعد تعرضه للكم عدة مرات من قبل الزوار.



ونقلت إدارة متحف "لويس توسو" التمثال إلى غرفة تخزين، وقال كلاي ستيوارت ، المدير الإقليمي لشركة Ripley Entertainment ، المالكة للمتحف، إن التمثال تعرض للكم والخدش مما تسبب في الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.



وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، وضع متحف مدام توسو في برلين التمثال الشمعي لترامب في صندوق قمامة.



وقال مدير التسويق بالمتحف، أوركيد يالسينداغ، في ذلك الوقت: "أزلنا المثال كإجراء تحضيري"، أي خسارته للسباق الرئاسي.