تفريغ ناقلة الغاز المنزلي الثانية في ميناء بانياس

باشر ميناء بانياس النفطي أمس الخميس تفريغ ناقلة الغاز المنزلي الثانية، التي أمت مرابض التفريغ بعد انتهاء عمليات تفريغ الناقلة الأولى الأربعاء، وتؤكّد مصادرنا الموثوقة وصول ناقة ثالثة خلال اليومين القادمين، علماً أن حمولة الناقلة الواحدة 2200 طن.

ويأتي وصول نواقل الغاز المتتالية في هذا الوقت إلى مصب بانياس النفطي لتلبية حاجة الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 1200 طن غاز يومياً، وقد بدأت شركة محروقات عمليات التعبئة ليصار إلى توزيعها للسوق بدون تأخير.



البعث