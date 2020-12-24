تعويض تفرغ إضافي شهري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات
أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قراراً حدد بموجبه منح تعويض تفرغ إضافي شهري لأعضاء الهيئة التعليمية المفرغين في الجامعات.
وشمل القرار أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للبحوث والدراسات السكانية من الموارد الذاتية.
وجاء في القرار، وفقا لاتحاد طلبة سوريا أنه قدر تعويض التفرغ لعضو الهيئة التدريسية أو البحثية بنسبة ١٠٠ بالمئة، ولعضو الهيئة الفنية ٥٠ بالمئة، وللمعيد ٢٥ بالمئة.