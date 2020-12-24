تعويض تفرغ إضافي شهري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قراراً حدد بموجبه منح تعويض تفرغ إضافي شهري لأعضاء الهيئة التعليمية المفرغين في الجامعات.





وشمل القرار أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للبحوث والدراسات السكانية من الموارد الذاتية.





وجاء في القرار، وفقا لاتحاد طلبة سوريا أنه قدر تعويض التفرغ لعضو الهيئة التدريسية أو البحثية بنسبة ١٠٠ بالمئة، ولعضو الهيئة الفنية ٥٠ بالمئة، وللمعيد ٢٥ بالمئة.