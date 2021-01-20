تعرفوا على النسخة الجديدة من "ويندوز 10"

كشف موقع The Verge عن النسخة الجديدة المبسطة من نظام التشغيل "ويندوز 10" والتي ستكون مكيفة مع خصائص حواسيب ذات إمكانيات تقنية ضعيفة، ممتلكة تصميم حديث.



النسخة الجديدة المبسطة من نظام التشغيل "ويندوز 10" والتي ستكون مكيفة مع خصائص حواسيب ذات إمكانيات تقنية ضعيفةممتلكة تصميم حديث.



وأكد الموقع أن نظام "ويندوز 10 إكس" يعتبر نسخة من نظام "ويندوز 10" الأصلي، وتم تعديله ليتفق مع ظروف العمل على حواسيب ذات الإنتاجية المنخفضة.



ويتميز النظام بوجود "قائمة البدء" في وسط سطح المكتب، إضافة إلى اختيار أسفل سطح المكتب مكاناً لتواجد تطبيقات كثيرة الاستخدام والمثبتة.



ويشبه البوابة التي تقود إلى شبكة الإنترنت من خلال مكتبة التطبيقات الخاصة بأنظمة "ويندوز"، ومما يدل عليه استبدال الأيقونات المعتادة بمركز عمليات يتيح تلقي إشعارات واستخدام إعدادات سريعة وتفعيل نوافذ وشاشات إضافية وتنفيذ بعض العمليات الأخرى.



ومن إيجابيات "ويندوز 10 إكس" إمكانية نقل التطبيقات حسب رغبة المستخدم، من خلال وضع نافذتين تابعتين لبرنامجين مختلفتين جنباً إلى جنب على سطح المكتب، وإكانية الوصول إلى خزان سحابي عبر برنامج "المستكشف".



ومن المتوقع إصدار النسخة الجديدة في الفترة من أذار إلى حزيران القادمين، وسيتم إجراء تكييف "ويندوز 10 إكس" مع متطلبات العمل على حواسيب ذات شاشتين.