تطبيق تلغرام يستعد لإطلاق ميزة جديدة

بدأ تطبيق تلغرام بالاستعدات لإطلاق ميزة جديد في العام الجديد 2021، حيث سيتيح للمستخدمين إمكانية التواصل بشكل جماعي.



وستكون الميزة ممثلة بالمكالمة الجماعية لأكثر من شخص، وذلك بحسب ما نشره تطبيق المحادثات الشهير تلـغرام على موقعه الخاص.



ويمكن إنشاء مثل هذه الدردشة بواسطة شخص واحد يقوم بتحديد الأشخاص المطلوب إجراء مثل هذا النوع من المكالمات بينهم، وظهرت الدردشات الصوتية في الإصدار التجريبي من Telegram 7.3 لنظام Android، الذي سيظهر قريباً.



هذا ومنذ شهر آب وحتى الآن، تم اختبار مكالمات الفيديو في برنامج المراسلة فقط بين مستخدمين اثنين.



الجدير بالذكر أن “تلـغرام” كان يقدم في وقت سابق بشكوى مكافحة احتكار رسمية إلى الاتحاد الأوروبي ضد متجر تطبيقات آبل.