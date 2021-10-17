إرهابيون يفجرون عبوة ناسفة بسيارة عضو لجنة مصالحة بالقنيطرة
الجيش يقوم بعمليات تمشيط وتفتيش في بلدة الجيزة بريف درعا
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
مقتل قياديَّيْن من هيئة تحرير الشام في قصف للجيش السوري على سرمدا
استشهاد الأسير السوري المحرر مدحت الصالح بعد استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي
ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات بريفي دمشق والقنيطرة
ما بين إقالات وتحقيقات.. تصاعد الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين بمصر
الأمن الثقافي الوطني وتأمين المجتمعات العربية
حميميم: لهذا لم تستخدم سوريا دفاعاتها الجوية لصد العدوان الإسرائيلي على تدمر
عدوان إسرائيلي متجدّد على التنف
بوتين: مسلحون من سوريا والعراق بدؤوا بالدخول إلى أفغانستان
ريف درعا الشرقي: الجيزة والمتاعية ضمن التسوية ومحجة والمسيفرة الوجهة التالية
8 اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إدارة “فيسبوك” تمنع الترويج لأسماء مجموعات وشخصيات معارضة سورية
إيران تتوعد بـ"رد قاس" على غارة إسرائيلية وسط سوريا

تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا

بدأت في قريتي الغارية الشرقية والغارية الغربية وبلدة خربة غزالة بريف درعا اليوم عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.

وبدأ“عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من قريتي الغارية الشرقية والغارية الغربية وبلدة خربة غزالة صباح اليوم بالتوافد إلى مركز التسوية الذي تم فتحه في قرية الغارية الغربية لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح إلى وحدات الجيش العربي السوري تمهيداً لتفعيل العمل في المؤسسات الخدمية ووضعها في خدمة المواطنين”.

وتستمر عمليات التسوية في محافظة درعا والتي انطلقت من حي درعا البلد وشملت خلال الأسابيع الماضية قرية اليادودة وبلدة مزيريب ومدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك ومدينتي نوى وجاسم والمسيفرة وكحيل ونصيب وأم المياذن وتسيل والجيزة وانخل والسهوة والكرك وغيرها وذلك في إطار جهود الدولة لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في ربوع المحافظة.