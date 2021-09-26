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تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بعدد من قرى وبلدات ريف درعا

سوت الجهات المختصة اليوم أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في قرى وبلدات ضمن منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وذلك في مركز تسوية أقامته في إعدادية البنات في بلدة الشجرة استكمالاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وتوافد عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من قرى وبلدات الشجرة والقصير وعابدين ونافعة وجملة وبيت آره وكويا في منطقة حوض اليرموك اليوم إلى مركز تسوية أقامته الجهات المختصة في الشجرة في منطقة حوض اليرموك أقصى الريف الغربي لدرعا وذلك لتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعتاد الحربي الموجود عند بعضهم للجيش العربي السوري”.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري انتشرت صباح اليوم في قرى حيط وجلين والمزيرعة وسحم الجولان في المنطقة ذاتها بعد تسوية أوضاع المطلوبين فيها أمس وذلك في مركز تسوية أقيم في مدرسة داخل قرية سحم الجولان.