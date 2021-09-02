تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من المسلحين في درعا البلد

بدأت اليوم عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد في مركز التسوية بحي الأربعين في إطار الجهود المبذولة للدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا.



و عند صباح اليوم تم فتح مركز تسوية أوضاع في حي الأربعين في درعا البلد حيث قام العشرات بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي كانت بحوزة بعضهم تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في إطار جهود الحل السلمي وإعادة الأمن الاستقرار الى جميع أرجاء محافظة درعا.

و سيتم فتح عدة مراكز تسوية في حي درعا البلد وتسليم السلاح للجيش العربي السوري تمهيدا لانتشار وحدات من الجيش وعودة مؤسسات الدولة إلى جميع المناطق.