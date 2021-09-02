المركزي يحدد شروطاً جديدة لتمويل المستوردات ويحذر من مخالفتها
استشهاد طفلة وإصابة 7 مدنيين جراء اعتداء إرهابيين بالقذائف على قرية جورين بريف حماة
تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من المسلحين في درعا البلد
اتفاق على وقف إطلاق النار وحل سلمي في درعا
العثمانية الجديدة وأخطارها على استقرار الوطن العربي وأوروبا
انهيار مفاوضات درعا: عودة إلى الحسم العسكري
ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات في عدة قرى بريف دير الزور وتختطف عدداً من المدنيين
استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي في حماة
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لبحث مواجهة الإرهاب الاقتصادي
استشهاد شرطي وإصابة اثنين بجروح بقذيفة أطلقها الإرهابيون المتحصنون في درعا البلد
إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور
الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب
تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول

تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من المسلحين في درعا البلد

بدأت اليوم عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد في مركز التسوية بحي الأربعين في إطار الجهود المبذولة للدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا.

و عند صباح اليوم تم فتح مركز تسوية أوضاع في حي الأربعين في درعا البلد حيث قام العشرات بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي كانت بحوزة بعضهم تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في إطار جهود الحل السلمي وإعادة الأمن الاستقرار الى جميع أرجاء محافظة درعا.
و سيتم فتح عدة مراكز تسوية في حي درعا البلد وتسليم السلاح للجيش العربي السوري تمهيدا لانتشار وحدات من الجيش وعودة مؤسسات الدولة إلى جميع المناطق.