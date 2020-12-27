تزعم أنها طبيبة و تسرق المارة في منطقة المهاجرين بدمشق

ألقى قسم شرطة الصالحية في منطقة المهاجرين بدمشق امرأة تلقب نفسها بــ "ماري خوري" وتدعي أنها طبيية، حيث تعرض على ضحاياها المساعدة وتقوم بسرقتهم.



وفي التفاصيل، ادعت امرأة إلى قسم شرطة الصالحية في دمشق بأنها التقت مع إحدى الطبيبات تجهل معرفتها أثناء عودتها إلى منزلها في محلة المهاجرين تدعى (ماري الخوري)، وعرضت عليها المساعدة بحمل وإيصال الأغراض معها إلى منزلها، وبعد دخولها إلى المنزل قامت بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ 10 آلاف ليرة سورية.



وبعد البحث والتحري، تمكن قسم شرطة الصالحية من التعرف على المشتبه بها وألقى القبض عليها، لتبين أنها تدعى ( براءة . ح ).



وخلال التحقيق اعترفت بما نسب إليها، حيث باعت الهاتف المحمول لشخص مجهول يعمل على إحدى البسطات في مدينة دمشق، كما تبين أنها مطلوبة بسرقات أخرى.



المشبته بها اعترفت بأنها كانت تلقب نفسها "ماري خوري" وقامت بسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من عدة منازل، حيث كانت توهم ضحاياها وتدعي أنها تعمل بجمعية خيرية أو معالجة فيزيائية أو مندوبة لإحدى النقابات وتعرض عليهم المساعدة ثم تقوم بمغافلتهم وسرقتهم وبيع المصاغ الذهبي وصرفه على حاجاتها الشخصية.