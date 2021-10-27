تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق

أقرّ البرلمان التركي أمس الثلاثاء، تمديد العمليات العسكرية في سوريا والعراق لمدة عامين آخرين، بعد أن كانت مهل التفويض لعام واحد سابقاً



ويأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن بدء توغل عسكري تركي جديد في شمال سوريا بعد مقتل جنود أتراك في اشتباكات مع مسلحين تابعين لـ "قسد".



ويهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان على البرلمان التركي، ومدد المهمة العسكرية التي بدأت في عام 2014 في البلدين مراراً.



وصوّت حلفاء أردوغان من القوميين بحزب الحركة القومية وحزب الخير المعارض، لصالح تمديد المهمة العسكرية، فيما صوّت حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ضد تمديد المهمة.



وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو اقتراح أردوغان بتمديد المهمة باعتباره محاولة "لإلقاء أبناء هذه الأمة في النار".



وتشنّ تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن "مسلحي التنظيم يتخذون من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً لهم".



أما من ناحية سوريا، فينتشر الجيش التركي في عدة مناطق في الشمال السوري، بحجة حماية "الأمن القومي التركي"، وخلال الأسبوعين الأخيرين استهدفت القوات التركية عبر طائرات مسيّرة عدة مواقع داخل الأراضي السورية.