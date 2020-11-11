ترامب: الناس لن يقبلوا هذه الانتخابات المزوّرة!

يواصل الرئيس الأمريكي إثارة الجدل في الولايات المتحدة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، حيث تقدمت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعوى في ولاية ميشيغن، للمطالبة بـ “التحقق من قانونيّة البطاقات المرسلة بالبريد قبل إعلان النتائج”.



وأوضحت حملة ترامب أنّ الدعوى القضائيّة “تطالب بعدم اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسيّة في ولاية ميشيغن”.



ويستمر الرئيس الأمريكي في التشديد على وقوع تزوير في الانتخابات خاصة في بنسيلفانيا ونيفاد وميشيغن، ومتهماً الديموقراطيين بذلك، حيث غرد أكثر من مرّة أمس الثلاثاء حول المسألة قائلاً في تغريدة له: “لن يقبل الناس هذه الانتخابات المزوّرة!”، معتبراً في تغريدة أخرى أنّ “المزيد والمزيد من الناس يتقدمون لفضح هذه الانتخابات المزوّرة!”.



كما أشار ترامب في إحدى تغريداته، إلى أنّه كان في فيلاديلفيا (بنسيلفانيا) يشاهد “حدوث عملية احتيال”، مضيفاً “لم يسمحوا لمراقبينا ومراقبي الفرز بالحضور، لا ينبغي السماح بمئات الآلاف من الأصوات، سياسة فاسدة”.



وفي سياق ذلك كشفت مصادر بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN، أن مسؤولي مجلس الأمن القومي لم يتلقوا أي توجيهات بعد بشأن انتقال السلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن.



وقال أحد المسؤولين في تصريحات للشبكة: “أعتقد أن الوضع سيكون فوضوياً”، وأضاف: “أتوقع القليل جداً من التوجيهات من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في ظل استمرار رفضه الاعتراف بالهزيمة”.



وأشارت مصادر للشبكة إلى أن مجلس الأمن القومي سيبدأ المرحلة الانتقالية مبكراً، لأنه يقود العملية التي ستتبعها الوكالات الأخرى.



وأضافت: “مجلس الأمن القومي يعمل مثل الوكالات الأخرى على معلومات سرية للغاية، الأمر الذي يتطلب بروتوكولاً خاصاً أثناء الانتقال الرئاسي”.



يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أن دونالد ترامب لا يزال يعد حالياً الرئيس الشرعي الوحيد للولايات المتحدة، وأكد أن عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة لم تستكمل بعد.