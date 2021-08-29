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تحذيرات من خطورة الحرائق في غابات شمال غرب سورية

أكدت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد استمرار تأثر أغلب مناطق الغابات في شمال غرب سورية بمستويات مرتفعة لمؤشر خطورة الحريق، مع ملاحظة ارتفاع واضح في مؤشرات الخطورة وخاصة في مناطق السفوح الشرقية للجبال الساحلية وتكون ذروة التأثر، خلال السبت، لتبدأ بانخفاض تدريجي اعتباراً من الأحد.

رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة “روزة قرموقة” أوضحت لوكالة “سانا” أن المنصة حذرت من أي حريق أو دخان لكون غاباتنا المتوسطية تمر حالياً في ذروة موسم الحرائق، وخطورة الحرائق ملحوظة داعية للإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الرقم المجاني 188.

وأشارت قرموقة إلى أن الخرائط وضعت بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية وسيتم نشر خرائط تفصيلية على مستوى المنطقة خاصة بكل محافظة منوهة بجهود العاملين في الحراج وحماية الغابات والدفاع المدني لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم لحماية ثروتنا من الغابات.

يشار إلى أنه مساحات واسعة تعرضت للحرائق في الآونة الأخيرة في معظم المحافظات السورية.